Xavi acerta termos de contrato com o Barcelona e deve ser apresentado na próxima semana

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Xavi aceitou os termos de contrato com o Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O comandante irá receber um salário menor na Catalunha do que recebe no Al-Sadd e uma parte do dinheiro irá depende de objetivos a serem cumpridos.Mateu Alemany e Rafa Yustes, dois dirigentes do alto escalão da equipe blaugrana, irão viajar para o Qatar para finalizar a negociação com o clube árabe após a partida contra o Dínamo Kiev pela Champions League. A expectativa é de que o novo técnico seja apresentado no domingo ou na segunda-feira.

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Com isso, Xavi só deve dirigir o Barcelona no clássico da Catalunha diante do Espanyol, no próximo dia 20 de novembro. Com isso, o treinador terá o período da Data Fifa para conhecer parte do elenco e dar os primeiros treinos para os atletas que não estiverem emprestados para as seleções.