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Xandão visa jogo da Inter de Limeira contra o Palmeiras e busca chegar ao mata-mata do Paulistão

Zagueiro afirmou que todos o elenco está focado na meta de passar de fase no estadual...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 14:56
Com passagens pelo Vila Nova-GO, Bahia, CRB e CSA, o zagueiro Xandão quer a evolução da Inter de Limeira nas próximas partidas da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é evoluir nesta sequência da temporada.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir nestas próximas partidas para chegar ao objetivo, que é chegar às finais do Paulistão. Vamos continuar trabalhando pensando passo a passo, rodada a rodada - disse.
Ainda para o jogador, o duelo com o Palmeiras, domingo, será decisivo.- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que ter o máximo de atenção e intensidade para vencermos. Lutaremos muito para fazer um grande jogo para buscarmos o triunfo. Esse é o objetivo de todos.
Crédito: Divulgação/InterdeLimeira

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