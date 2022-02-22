Xandão visa jogo da Inter de Limeira contra o Palmeiras e busca chegar ao mata-mata do Paulistão

Com passagens pelo Vila Nova-GO, Bahia, CRB e CSA, o zagueiro Xandão quer a evolução da Inter de Limeira nas próximas partidas da temporada. Segundo o defensor, a meta de todos é evoluir nesta sequência da temporada.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir nestas próximas partidas para chegar ao objetivo, que é chegar às finais do Paulistão. Vamos continuar trabalhando pensando passo a passo, rodada a rodada - disse.