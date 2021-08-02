Xandão se diz feliz no Vila Nova-GO e afirma que o grupo está trabalhando forte para seguir crescendo

Titular do Vila Nova-GO, o zagueiro Xandão espera fazer um grande segundo semestre com o elenco goiano. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é crescer de produção com todos.- Estou muito feliz e trabalhando muito para evoluir. Venho em um ritmo bom no dia a dia durante os treinos e isso vem me ajudando muito. Agora é manter essa intensidade para crescer com todos aqui - disse o zagueiro.