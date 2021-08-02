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futebol

Xandão se diz feliz no Vila Nova-GO e afirma que o grupo está trabalhando forte para seguir crescendo

Zagueiro da equipe ressaltou que a intensidade deve ser mantida pelo grupo...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:50

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 14:50
Crédito: Divulgação / Vila Nova-GO
Titular do Vila Nova-GO, o zagueiro Xandão espera fazer um grande segundo semestre com o elenco goiano. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é crescer de produção com todos.- Estou muito feliz e trabalhando muito para evoluir. Venho em um ritmo bom no dia a dia durante os treinos e isso vem me ajudando muito. Agora é manter essa intensidade para crescer com todos aqui - disse o zagueiro.
Ainda para o jogador, o Tigrão vai com tudo para melhorar sua posição na segunda divisão do Brasileirão 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo na temporada e para que o grupo alcance as primeiras posições na Série B.

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