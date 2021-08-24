Xandão quer equipe do Vila Nova focada em melhorar colocação na tabela da Série B

Titular do Vila Nova-GO e em bom momento no clube, o zagueiro Xandão quer o crescimento com a equipe no segundo semestre. De acordo com o jogador, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é evoluir com a camisa do clube.- Estou motivado aqui no clube. Tenho trabalhado muito para honrar essa camisa sempre. Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção com todos nestas próximas semanas - disse o zagueiro da equipe goiana.