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futebol

Xandão quer equipe do Vila Nova focada em melhorar colocação na tabela da Série B

Zagueiro sabe que elenco pode jogar mais dentro de campo...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:11
Crédito: Divulgação / Vila Nova-GO
Titular do Vila Nova-GO e em bom momento no clube, o zagueiro Xandão quer o crescimento com a equipe no segundo semestre. De acordo com o jogador, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é evoluir com a camisa do clube.- Estou motivado aqui no clube. Tenho trabalhado muito para honrar essa camisa sempre. Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção com todos nestas próximas semanas - disse o zagueiro da equipe goiana.
Ainda para o jogador, o time espera melhorar sua posição na Série B.Nossa ideia é melhorar a posição na tabela de classificação da Série B. Temos que ter intensidade máxima para conquistarmos nossos objetivos.

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