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futebol

Xandão espera boa reta final de temporada do Vila Nova na Série B

Zagueiro da equipe afirmou que todos do grupo querem seguir melhorando no torneio...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:25

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:25

Crédito: Divulgação / Vila Nova-GO
Crescendo com a camisa do Vila Nova-GO, o zagueiro Xandão espera fazer um grande sequência com o clube goiano. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é evoluir em 2021.- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo para terminar bem o campeonato. O elenco sabe do seu potencial. Estamos no caminho certo para conquistarmos nossos objetivos - disse.
Ainda para o jogador, sua ideia é evoluir no clube e seguir ajudando a equipe.- Estou muito feliz aqui no Vila e trabalhando para terminar o ano ajudando o grupo dentro e fora de campo. Vou me dedicar ao máximo para conquistar minhas metas aqui - completou o zagueiro da equipe goiana.

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