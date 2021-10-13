Xandão espera boa reta final de temporada do Vila Nova na Série B

Crescendo com a camisa do Vila Nova-GO, o zagueiro Xandão espera fazer um grande sequência com o clube goiano. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é evoluir em 2021.- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo para terminar bem o campeonato. O elenco sabe do seu potencial. Estamos no caminho certo para conquistarmos nossos objetivos - disse.