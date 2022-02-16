Xandão celebra bom momento que vive na Inter de Limeira durante o Paulistão 2022

Com passagens pelo Vila Nova-GO, Bahia, CRB e CSA, o zagueiro Xandão falou sobre o bom momento que passa com a camisa da Inter de Limeira. Segundo o defensor, a sua meta é ajudar a equipe dentro de campo durante o Paulistão.- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo aqui no clube e venho trabalhando muito para continuar crescendo. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o grupo dentro e fora de campo nos próximos meses - disse.
Ainda para o jogador, a equipe vem se empenhando para evoluir.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para crescer. Temos que manter um ritmo forte para que as coisas aconteçam como estamos planejando.