Xandão celebra bom momento que vive na Inter de Limeira durante o Paulistão 2022

Com passagens pelo Vila Nova-GO, Bahia, CRB e CSA, o zagueiro Xandão falou sobre o bom momento que passa com a camisa da Inter de Limeira. Segundo o defensor, a sua meta é ajudar a equipe dentro de campo durante o Paulistão.- Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo aqui no clube e venho trabalhando muito para continuar crescendo. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o grupo dentro e fora de campo nos próximos meses - disse.