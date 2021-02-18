Xandão assina com a Ferroviária e espera grande ano no clube paulista

Crédito: Zagueiro é reforço para o Paulistão (Divulgação / Ferroviária

Reforço da Ferroviária para o Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-CRB, CSA e Bahia, falou sobre a expectativa de fazer um grande estadual com a camisa do clube paulista. Segundo o defensor, a meta é ter um desempenho de alto nível durante a competição.

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- Estou muito motivado com essa oportunidade de defender as cores da Ferroviária e em um Campeonato Paulista. Vou trabalhar muito para fazer um grande primeiro semestre com todos no clube. Estou focado nisso - disse.

VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o grupo tem tudo para fazer um ótimo Paulistão.