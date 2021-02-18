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futebol

Xandão assina com a Ferroviária e espera grande ano no clube paulista

Zagueiro espera grande ano em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 18:24

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:24

Crédito: Zagueiro é reforço para o Paulistão (Divulgação / Ferroviária
Reforço da Ferroviária para o Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-CRB, CSA e Bahia, falou sobre a expectativa de fazer um grande estadual com a camisa do clube paulista. Segundo o defensor, a meta é ter um desempenho de alto nível durante a competição.
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- Estou muito motivado com essa oportunidade de defender as cores da Ferroviária e em um Campeonato Paulista. Vou trabalhar muito para fazer um grande primeiro semestre com todos no clube. Estou focado nisso - disse.
VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o grupo tem tudo para fazer um ótimo Paulistão.
- Sem dúvida, vamos trabalhar muito para fazer um grande estadual neste ano. Temos um ótimo grupo, competitivo e em condições de ter grandes resultados nos próximos meses - afirmou.

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