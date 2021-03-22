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futebol

Xabi Alonso será técnico do Gladbach, diz jornal alemão

Ex-meia espanhol trabalha na Real Sociedad B, mas deve substituir Marco Rose na próxima temporada. Técnico do Borussia Monchengladbach irá para o Dortmund...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:06

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 09:06
Crédito: AFP
Xabi Alonso, atual treinador da Real Sociedad B, está próximo de ser o futuro técnico do Borussia Monchengladbach, segundo o "Bild". A equipe alemã acredita na filosofia do espanhol e deve procurar um nome para substituir Marco Rose, que acertou sua ida para o Dortmund na próxima temporada.Além do ex-meia do Bayern, os nomes de Oliver Glasner, do Wolfsburg, e Florian Kohfeldt, do Werder Bremen, também foram cogitados, mas Alonso foi o escolhido. O espanhol terá a difícil missão de fazer os torcedores esquecerem de Rose, que chegou em 2017 e colocou a equipe alemã em fase de oitavas de final de Champions League.
> Veja a tabela da Bundesliga
Xabi Alonso faz um bom trabalho à frente da Real Sociedad B, que atua na 3ª divisão espanhola. O time está classificado para a próxima fase do torneio e pode lutar em busca do acesso para a 2ª divisão nesta temporada. O último jogo desta primeira etapa acontece no domingo.

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