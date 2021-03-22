Xabi Alonso será técnico do Gladbach, diz jornal alemão

Xabi Alonso, atual treinador da Real Sociedad B, está próximo de ser o futuro técnico do Borussia Monchengladbach, segundo o "Bild". A equipe alemã acredita na filosofia do espanhol e deve procurar um nome para substituir Marco Rose, que acertou sua ida para o Dortmund na próxima temporada.Além do ex-meia do Bayern, os nomes de Oliver Glasner, do Wolfsburg, e Florian Kohfeldt, do Werder Bremen, também foram cogitados, mas Alonso foi o escolhido. O espanhol terá a difícil missão de fazer os torcedores esquecerem de Rose, que chegou em 2017 e colocou a equipe alemã em fase de oitavas de final de Champions League.