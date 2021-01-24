Wycombe x Tottenham: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP

Em busca do eneacampeonato da Copa da Inglaterra, o Tottenham entra em campo nesta segunda-feira buscando uma vaga nas oitavas de final do torneio mais antigo da história do futebol. Os Spurs encaram o Wycombe, da segunda divisão nacional, fora de casa, às 16h45 (de Brasília).

A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, as equipes se enfrentam nos pênaltis.

+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar de enfrentar um adversário de uma divisão inferior, o técnico José Mourinho fez questão de enaltecer o Wycombe e disse que não será um jogo fácil. Citando grandes times que foram eliminados em competições eliminatórias pelo mundo, o português pregou cautela.

- Qualquer time pode ir a qualquer estádio e obter um resultado. Essa é uma situação que as pessoas não podem subestimar. As equipes consideradas com menos potencial não são mais assim. Esses clubes e profissionais merecem o crédito. Eu não abro mais minha boca com "uau, que resultado louco" - disse.

O Wycombe vive péssimo momento na Championship, a segunda divisão inglesa. Em 23 partidas disputadas, a equipe tem apenas três vitórias e o último colocado da competição com 15 pontos.

+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cáFICHA TÉCNICA

Wycombe x TottenhamCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final

Data e horário: 25/01/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio Adams Park, em High Wycombe (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Daniel RobathanOnde assistir: DAZN

PROVÁVEIS TIMES

WYCOMBE (Técnico: Gareth Ainsworth)Allsop; Grimmer, Knight, Tafazolli e Jacobson; Thompson, Gape, Wheeler, Horgan e Onyedinma; Kashket.

Desfalques: Ninguém.

TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Joe Hart; Doherty, Sánchez, Rodon e Davies; Sissoko, Winks, Bale, Lamela e Lucas Moura; Carlos Vinicius.