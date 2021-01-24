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futebol

Wycombe x Tottenham: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe de José Mourinho não levanta um troféu desde 2008 e busca acabar com o jejum na atual temporada. Adversário na Copa da Inglaterra será o lanterna da segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 14:40

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 14:40

Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
Em busca do eneacampeonato da Copa da Inglaterra, o Tottenham entra em campo nesta segunda-feira buscando uma vaga nas oitavas de final do torneio mais antigo da história do futebol. Os Spurs encaram o Wycombe, da segunda divisão nacional, fora de casa, às 16h45 (de Brasília).
A vaga será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Se necessário, as equipes se enfrentam nos pênaltis.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApesar de enfrentar um adversário de uma divisão inferior, o técnico José Mourinho fez questão de enaltecer o Wycombe e disse que não será um jogo fácil. Citando grandes times que foram eliminados em competições eliminatórias pelo mundo, o português pregou cautela.
- Qualquer time pode ir a qualquer estádio e obter um resultado. Essa é uma situação que as pessoas não podem subestimar. As equipes consideradas com menos potencial não são mais assim. Esses clubes e profissionais merecem o crédito. Eu não abro mais minha boca com "uau, que resultado louco" - disse.
O Wycombe vive péssimo momento na Championship, a segunda divisão inglesa. Em 23 partidas disputadas, a equipe tem apenas três vitórias e o último colocado da competição com 15 pontos.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cáFICHA TÉCNICA
Wycombe x TottenhamCopa da Inglaterra - Quarta rodada - 16 avos de final
Data e horário: 25/01/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio Adams Park, em High Wycombe (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Daniel RobathanOnde assistir: DAZN
PROVÁVEIS TIMES
WYCOMBE (Técnico: Gareth Ainsworth)Allsop; Grimmer, Knight, Tafazolli e Jacobson; Thompson, Gape, Wheeler, Horgan e Onyedinma; Kashket.
Desfalques: Ninguém.
TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Joe Hart; Doherty, Sánchez, Rodon e Davies; Sissoko, Winks, Bale, Lamela e Lucas Moura; Carlos Vinicius.
Desfalques: Lo Celso e Dele Alli (lesionados).

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