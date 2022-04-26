Wright discorda de reformulação da CBF: 'Não tinha porque demitir'

José Roberto Wright foi um dos dez membros da comissão de arbitragem a serem demitidos pela CBF. Em entrevista para o jornal "O GLOBO", o ex-árbitro discordou da reformulação e afirmou que o trabalho do setor era bem consistente. Wilson Seneme que fez a reformulação. Wright disse que não deram muitas explicações e considerou a mudança como "radical".

- Não deram muitas explicações e ele (Seneme) foi muito incisivo. Não tinha por que demitir, a comissão era consistente e acho que essa mudança radical é estranha - contou Wright.

Apesar de não concordar com as demissões, Wright compreende que o setor de arbitragem precisava de uma "oxigenação".

- Entendo e concordo que a arbitragem precisava da oxigenação. Claro que gostaria de continuar contribuindo, mas como fui presidente por quase uma década, compreendo, apoio e torcerei pelo projeto que gosto muito. (Seneme) Foi muito claro que o projeto até o momento foi bem elaborado, mas era necessário um passo adiante. Sai uma geração dos 60 anos e entra a dos 40, 50 anos - disse o ex-árbitro para o GE.

José Roberto Wright foi um ex-árbitro e participou de muitos jogos marcantes do futebol brasileiro. Chegou a apitar quatro partidas de Copa do Mundo e até hoje é lembrado por suas atuações dentro de campo.