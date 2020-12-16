WP9 admite cobrança interna no Fortaleza para reação no BR-20

A preocupação ronda o elenco e comissão técnica do Fortaleza. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o Tricolor caiu na classificação e deixou de lado o sonho de brigar por coisas importantes no Brasileirão.
Internamente, a cobrança é para que o time consiga a sua reação no próximo fim de semana, quando encara o Ceará.
‘Na realidade, a primeira cobrança tem que ser interna. Sabemos que o torcedor quer a vitória, que a imprensa vai falar o que aconteceu nos jogos anteriores, mas a cobrança tem que partir da gente, a gente tem que melhorar nos aspectos. A gente tem uma semana para trabalhar, e o professor Chamusca sabe o que tem que resolver e o que tem que trabalhar, já cobrou a gente depois do jogo (contra o Bragantino). Não tem muita coisa para falar: é continuar trabalhando e buscando melhorar sempre’, declara Wellington Paulista.Após 25 partidas disputadas, o Fortaleza está na 13ª colocação, com 30 pontos. O Vasco, primeiro time do Z4, está com 25 pontos.