Wolves e Sevilla duelam na Liga Europa, mas pensam em título

Sevilla e Wolverhampton se enfrentam pelas quartas de final da Liga Europa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em jogo único valendo vaga para a semifinal do torneio. A equipe espanhola chega em bom momento após terminar bem o Campeonato Espanhol e vencer a Roma, enquanto os ingleses sonham com o título para disputar a próxima Liga dos Campeões.
Pelo lado do Sevilla, o meio-campista Ocampos trata o jogo como uma guerra, elogia o adversário e revela desejo de conquistar a taça da Liga Europa.
- Sinto que são muito competitivos e físicos. Têm grandes jogadores e estão com fome de glória para nos derrotas. Meu sonho é estar dia 21 na final e vencer. Este é um torneio longo e mesmo que faltem três partidas, haverá guerra. Temos que ser fortes, ter humildade e fazer o melhor possível.
Já Rui Patrício, destaque da vitória dos Wolves contra o Olympiacos, espera que a sua experiência ajude seus companheiros a passar da equipe espanhola.
- Eu penso que temos uma equipe muito consistente. Sem dúvidas o nosso objetivo é vencer esta competição. Temos que jogar no nível máximo. Não tem segundo jogo para se recuperar de uma primeira performance ruim.
Além deste duelo, Shakhtar Donetsk e Basel se enfrentam também nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). Os ucranianos chegam com moral após vencer o Wolfsburg por 3 a 0, enquanto os suíços também vem de vitória sobre o Frankfurt. O vencedor desta partida irá enfrentar Inter de Milão ou Bayer Leverkusen.