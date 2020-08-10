Wolves e Sevilla duelam na Liga Europa, mas pensam em título

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Sevilla e Wolverhampton se enfrentam pelas quartas de final da Liga Europa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em jogo único valendo vaga para a semifinal do torneio. A equipe espanhola chega em bom momento após terminar bem o Campeonato Espanhol e vencer a Roma, enquanto os ingleses sonham com o título para disputar a próxima Liga dos Campeões.

Pelo lado do Sevilla, o meio-campista Ocampos trata o jogo como uma guerra, elogia o adversário e revela desejo de conquistar a taça da Liga Europa.

- Sinto que são muito competitivos e físicos. Têm grandes jogadores e estão com fome de glória para nos derrotas. Meu sonho é estar dia 21 na final e vencer. Este é um torneio longo e mesmo que faltem três partidas, haverá guerra. Temos que ser fortes, ter humildade e fazer o melhor possível.

Já Rui Patrício, destaque da vitória dos Wolves contra o Olympiacos, espera que a sua experiência ajude seus companheiros a passar da equipe espanhola.

- Eu penso que temos uma equipe muito consistente. Sem dúvidas o nosso objetivo é vencer esta competição. Temos que jogar no nível máximo. Não tem segundo jogo para se recuperar de uma primeira performance ruim.