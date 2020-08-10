Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wolves e Sevilla duelam na Liga Europa, mas pensam em título

Time inglês busca vencer torneio para garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto espanhóis tratam duelo como guerra. Shakhtar e Basel se enfrentam...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:42

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:42

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Sevilla e Wolverhampton se enfrentam pelas quartas de final da Liga Europa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em jogo único valendo vaga para a semifinal do torneio. A equipe espanhola chega em bom momento após terminar bem o Campeonato Espanhol e vencer a Roma, enquanto os ingleses sonham com o título para disputar a próxima Liga dos Campeões.
Pelo lado do Sevilla, o meio-campista Ocampos trata o jogo como uma guerra, elogia o adversário e revela desejo de conquistar a taça da Liga Europa.
- Sinto que são muito competitivos e físicos. Têm grandes jogadores e estão com fome de glória para nos derrotas. Meu sonho é estar dia 21 na final e vencer. Este é um torneio longo e mesmo que faltem três partidas, haverá guerra. Temos que ser fortes, ter humildade e fazer o melhor possível.
Já Rui Patrício, destaque da vitória dos Wolves contra o Olympiacos, espera que a sua experiência ajude seus companheiros a passar da equipe espanhola.
- Eu penso que temos uma equipe muito consistente. Sem dúvidas o nosso objetivo é vencer esta competição. Temos que jogar no nível máximo. Não tem segundo jogo para se recuperar de uma primeira performance ruim.
Além deste duelo, Shakhtar Donetsk e Basel se enfrentam também nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). Os ucranianos chegam com moral após vencer o Wolfsburg por 3 a 0, enquanto os suíços também vem de vitória sobre o Frankfurt. O vencedor desta partida irá enfrentar Inter de Milão ou Bayer Leverkusen.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados