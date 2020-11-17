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futebol

Wolves e Adama Traoré interrompem negociações por renovação

Clube inglês tentou chegar a um acordo com o atacante, mas não conseguiu.
Com isso, adiaram as conversas para um momento mais oportuno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:13

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:13

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
O Wolverhampton interrompeu as negociações pela renovação de contrato de Adama Traoré. De acordo com o "Express&Star", o clube inglês está seguro de que pode resolver o assunto em um outro momento mais oportuno.
Nos últimos meses, os dirigentes do clube inglês abordaram Traoré em diversas oportunidades, mas sem sucesso. O vínculo do atacante espanhol vai até junho de 2023. Destaque na última temporada, Traoré ainda não conseguiu ter uma boa sequência em 20/21. Ele foi titular em apenas três dos oito jogos disputados pelo Wolverhampton.

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