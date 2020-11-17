Wolves e Adama Traoré interrompem negociações por renovação

O Wolverhampton interrompeu as negociações pela renovação de contrato de Adama Traoré. De acordo com o "Express&Star", o clube inglês está seguro de que pode resolver o assunto em um outro momento mais oportuno.

Nos últimos meses, os dirigentes do clube inglês abordaram Traoré em diversas oportunidades, mas sem sucesso. O vínculo do atacante espanhol vai até junho de 2023. Destaque na última temporada, Traoré ainda não conseguiu ter uma boa sequência em 20/21. Ele foi titular em apenas três dos oito jogos disputados pelo Wolverhampton.