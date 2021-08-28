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Wolverhampton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Diabos Vermelhos conseguiram um início empolgante no Campeonato Inglês e entram em campo animados após a confirmação da contratação de Cristiano Ronaldo...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 12:20
Crédito: Manchester United busca vitória sobre um Wolverhampton fragilizado (ADRIAN DENNIS / AFP
Ainda sem poder utilizar Cristiano Ronaldo, apesar de ter confirmado a contratação do craque português, o Manchester United viaja para encarar o Wolverhamtpon neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), pela Premier League.Mudança de postura
- Quando você perde dois pontos, você quer vencer a próxima partida fora de casa imediatamente. Nós estamos treinando bem e preparados. Contra o Southampton, não fomos clínicos, não aproveitamos nossas chances. E se você não foi implacável na área, você não pontua na Premier League - disse Ole Solskjaer, técnico do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
Início ruim do rival
Por outro lado, o Wolverhampton vive um momento ruim sob comando do técnico Burno Lage. Apesar de não ter encontrado adversários tranquilos neste início de Campeonato Inglês, os Lobos já perderam para o Leicester e Tottenham, ambos por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:Wolverhampton x Manchester United
Data e horário: 29/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)Sa; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Neves, Moutinho e Marçal; Trincão, Jimenez e Traore
Desfalques: Jonny e Pedro Neto (machucados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; Fred e Matic; Sancho Bruno Fernandes e Pogba; Greenwood
Desfalques: Scott McTominay, Alex Telles, Dean Henderson e Marcus Rashford (machucados)

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