Wolverhampton x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Crédito: Manchester United busca vitória sobre um Wolverhampton fragilizado (ADRIAN DENNIS / AFP

Ainda sem poder utilizar Cristiano Ronaldo, apesar de ter confirmado a contratação do craque português, o Manchester United viaja para encarar o Wolverhamtpon neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), pela Premier League.Mudança de postura

- Quando você perde dois pontos, você quer vencer a próxima partida fora de casa imediatamente. Nós estamos treinando bem e preparados. Contra o Southampton, não fomos clínicos, não aproveitamos nossas chances. E se você não foi implacável na área, você não pontua na Premier League - disse Ole Solskjaer, técnico do Manchester United.

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Início ruim do rival

Por outro lado, o Wolverhampton vive um momento ruim sob comando do técnico Burno Lage. Apesar de não ter encontrado adversários tranquilos neste início de Campeonato Inglês, os Lobos já perderam para o Leicester e Tottenham, ambos por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:Wolverhampton x Manchester United

Data e horário: 29/8/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)Sa; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Neves, Moutinho e Marçal; Trincão, Jimenez e Traore

Desfalques: Jonny e Pedro Neto (machucados)

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw; Fred e Matic; Sancho Bruno Fernandes e Pogba; Greenwood