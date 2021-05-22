Wolverhampton x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP

O Molineux Stadium, na cidade de Wolverhampton, receberá, neste domingo, o confronto entre Wolves e Manchester United, em partida válida pela rodada final da Premier League. A bola a partir das 12h (de Brasília) em um duelo de duas equipes que não brigam por vagas.

Veja a tabela do InglêsO Wolverhampton, que se despedirá de seu treinador, o português Nuno Espiríto Santo, busca apenas segurar a décima-segunda colocação do Campeonato Inglês. Com 45 pontos somados, a equipe não consegue mais subir na tabela.

- Domingo será um dia muito emocionante, mas estou muito feliz que os fãs estarão de volta em Molineux e podemos compartilhar um último momento especial juntos, como um pacote - disse Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton.

Focado na final da Europa League contra o Villarreal, que ocorre às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, o Manchester United cumpre tabela contra o Wolverhampton. Os Red Devills não saem mais da segunda colocação, e estão estáveis na Premier League.

- Estamos nos recuperando com ele (Maguire) e descansando com ele. Ele ainda não está no estágio em que pode trabalhar duro. Ele está caminhando sobre ela agora, mas ainda é um longo caminho entre caminhar e jogar futebol - disse Solskjaer, treinador do United.FICHA TÉCNICAWOLVERHAMPTON X MANCHESTER UNITED - Campeonato Inglês - 38ª rodada

Data e horário: 29/05/2021, às 12h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Ian Hussin e Harry LennardOnde assistir: DAZN

WOLVERHAMTPON (Treinador: Nuno Espírito Santo)Rui Patrício; Boly, Coady e Kilman; Semedo, Rúben Neves, Dendoncker e Ait Nouri; Gibbs-White, Traoré e Fábio Silva.

Desfalques: Raúl Jiménez; Podence, Pedro Neto e Otasowie (lesionados); Otto (dúvida).

MANCHESTER UNITED (Treinador: Ole Gunnar Solskjaer)Henderson; Williams, Bailly, Tuanzebe e Telles; Matic e van de Beek; Diallo, Mata e Rashford; Greenwood.