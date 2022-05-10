  • Wolverhampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Wolverhampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Citizens vão atrás de uma vitória fora de casa para seguirem com vantagem na briga pelo título do Campeonato Inglês
Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:15

10 mai 2022 às 11:15
Nesta quarta-feira, o Manchester City visita o Wolverhampton por rodada atrasada da Premier League. Os Wolves brigam por uma vaga na Conference League, enquanto os Citizens estão com vantagem na corrida do título. O confronto, no Molineux Stadium, está marcado para às 16h15.TABELAO Manchester City lidera a Premier League com três pontos de vantagem para o Liverpool, que é o concorrente direto pelo título. Restam apenas três jogos para cada equipe. Enquanto o Wolves, em oitavo lugar, briga por uma vaga na Conference League.
FALA, GUARDIOLA!- É uma das equipas que mais sofremos (contra) nestes últimos dois, três, quatro anos desde que o Nuno assumiu, e agora com o Bruno. É uma final para nós - revelou o técnico do City, sobre o duelo com o Wolverhampton.FICHA TÉCNICAWolverhampton x Manchester City
Data e horário: 11/05/2022, às 16h15Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)José Sá; Boly, Coady e Saiss; Castro, Dendonker, Rubén Neves, João Moutinho e Ait Nouri; Jiménez e Pedro Neto
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Fernandinho , Laporte e Zinchenko; Rodri, Bernardo, De Bruyne e Foden; Mahrez e Gabriel Jesus.
