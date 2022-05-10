Wolverhampton x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Nesta quarta-feira, o Manchester City visita o Wolverhampton por rodada atrasada da Premier League. Os Wolves brigam por uma vaga na Conference League, enquanto os Citizens estão com vantagem na corrida do título. O confronto, no Molineux Stadium, está marcado para às 16h15.TABELAO Manchester City lidera a Premier League com três pontos de vantagem para o Liverpool, que é o concorrente direto pelo título. Restam apenas três jogos para cada equipe. Enquanto o Wolves, em oitavo lugar, briga por uma vaga na Conference League.
FALA, GUARDIOLA!- É uma das equipas que mais sofremos (contra) nestes últimos dois, três, quatro anos desde que o Nuno assumiu, e agora com o Bruno. É uma final para nós - revelou o técnico do City, sobre o duelo com o Wolverhampton.FICHA TÉCNICAWolverhampton x Manchester City
Data e horário: 11/05/2022, às 16h15Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)José Sá; Boly, Coady e Saiss; Castro, Dendonker, Rubén Neves, João Moutinho e Ait Nouri; Jiménez e Pedro Neto
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Fernandinho , Laporte e Zinchenko; Rodri, Bernardo, De Bruyne e Foden; Mahrez e Gabriel Jesus.