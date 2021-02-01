Wolverhampton x Arsenal: saiba onde assistir e prováveis escalações

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Buscando se aproximar dos cinco primeiros lugares para garantir uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, o Arsenal viaja para encarar o Wolverhampton nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Arteta vive um bom momento no torneio com sete partidas de invencibilidade.Fala, treinador

- Nós melhoramos muito no que se refere a conquistar mais pontos nos nossos jogos. Foi um jogo difícil (lembrado o duelo do primeiro turno) em que começamos o jogo lento, concedemos um gol, empatamos e dominamos a partida. Mas sofremos outro gol em contra-ataque. Nós esperamos uma partida dura. Eles melhoraram muito ao longo dos anos, conseguiram grandes resultados contra grandes times e será um bom teste para a gente - avaliou Arteta.

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Retrospectiva

Além da derrota do Arsenal em casa no primeiro turno, o duelo ficou marcado pela grave lesão sofrida por Raúl Jiménez na cabeça. Desde então, sem o mexicano no comando do ataque, o Wolverhampton conseguiu apenas uma vitória na Premier League e ambas as equipes chegam em momentos distintos nesta rodada.

FICHA TÉCNICA:Wolverhampton x Arsenal

Data e horário: 2/2/2021, às 15h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WOLVERHAMPTON (Técnico: Nuno Espírito Santo)Patricio; Coady, Boly e Kilman; Hoever, Moutinho, Dendoncker e Semedo; Traore, Jose e Neto.

Desfalques: Marçal, Jiménez e Rayan AIt-Nouri (machucados). Rúben Neves (outro).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, Holding, David Luiz e Tierney; Partey e Xhaka; Saka, Odegaard e Pepe; Lacazette.