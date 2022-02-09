  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wolverhampton x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Wolverhampton x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes se enfrentam na casa dos Lobos, com ambos lutando por vaga nas principais competições continentais. Gunners têm três jogos a menos que o time que fecha o G-4...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:54

LanceNet

A bola vai rolar para um duelo envolvendo times da parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o Wolverhampton recebe o Arsenal, com ambos sonhando com vaga na Champions League. O jogo acontece no Molineux Stadium, às 16h45 (de Brasília).WOLVERHAMPTONRepetindo o que era feito com Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton faz boa campanha e sonha com uma vaga em competição da Uefa na próxima temporada. Atualmente, os Lobos estão na oitava colocação, a seis pontos da zona de classificação para a Champions League.
ARSENALDepois de começar mal o Campeonato Inglês, o Arsenal conseguiu grande recuperação na tabela e neste momento está brigando por uma vaga na próxima edição da Champions League. Com 36 pontos, os Gunners têm quatro pontos a menos que o West Ham, mas também três jogos a menos.
Wolverhampton x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês24ª Rodada​Data e horário: 10/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Simon Bennett e Darren CannTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady, Saïss; Nélson Semedo, Rúben Neves, Dendoncker (Francisco Trincão), João Moutinho e Fernando Marçal; Raúl Jiménez e Daniel Podence.
Desfalques: Mosquera, Pedro Neto, Jonny, Willy Boly e Hwang Hee-Chan (lesionados).
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Lacazette.
Desfalques: Leno (lesionados); Cédric Soares e Tomiyasu (dúvidas).
Wolverhampton e Arsenal fazem duelo de times da metade de cima do Inglês (Foto: CATHERINE IVILL/POOL/AFP)

