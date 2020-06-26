Wolverhampton visita o Aston Villa na abertura da 32ª rodada do Inglês

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O Campeonato Inglês já tem o seu campeão definido, mas a competição ainda não acabou. Pela 32ª rodada, o Wolverhampton visita o Aston Villa neste sábado, sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A bola rola às 8h30 (de Brasília), no Villa Park.

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PARA ESCAPAR DA DEGOLAO Aston Villa, que briga contra o rebaixamento, está na 19ª posição, com 27 pontos. Uma vitória, porém, pode fazer o time de Birmingham dormir fora do Z-3. Para sair de vez das últimas posições, além de vencer, é claro, o clube terá que secar Watford, West Ham e Bournemouth.

Para esta partida, o técnico Dean Smith não terá Bjorn Engels, Wesley e Tom Heaton, todos machucados. Os dois últimos, inclusive, não atuam mais na temporada. Frederic Guilbert e Danny Drinkwater são dúvidas e serão reavaliados antes do jogo.

- Este é o nosso quarto jogo em 11 dias, por isso será difícil - disse Dean Smith, que reconheceu a dificuldade por conta do calendário apertado na Inglaterra.

EM BUSCA DA EUROPAO Wolverhampton mais uma vez surpreende e faz excelente campanha na Premier League, à frente de clubes do chamado big-six (os seis maiores do país), como Tottenham e Arsenal, por exemplo. Em sexto lugar, os Lobos ainda buscam uma vaga na Liga dos Campeões, por mais que seja difícil.

O técnico Nuno Espírito Santo não tem nenhum jogador no departamento médico nem qualquer atleta para o jogo. Portanto, todos os nomes do elenco estão à disposição do português para o confronto em Birmingham.

- Tem sido difícil para todos. Eu acho que a agenda é cansativa. Para nós, está apertado desde o começo. 50 jogos em uma temporada para nós é muito mais do que outras equipes, e é muito exigente para os jogadores - disse Nuno Espírito Santo, completando discurso de Dean Smith, técnico adversário.

PROVÁVEIS TIMESAston Villa: Nyland; Elmohamady, Hause, Mings e Targett; McGinn, Douglas Luiz, Hourihane, El Ghazi e Samatta; Grealish.