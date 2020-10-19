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futebol

Wolverhampton vence o Leeds, fora de casa, com gol de Raúl Jiménez

Mexicano deixa sua marca mais uma vez, desta vez com ajuda da marcação, que tentou desviar, mas mandou para dentro do gol. Time de Nuno Espírito Santo agora é sexto...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 17:58

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:58

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
No encerramento da quinta rodada do Campeonato Inglês, o Wolverhampton venceu o Leeds United, fora de casa, nesta segunda-feira. Com gol do mexicano Raúl Jiménez aos 25 minutos do segundo tempo, o time de Nuno Espírito Santo chegou aos nove pontos e assumiu a sexta posição da Premier League.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEPRIMEIRO TEMPO DO LEEDSOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do time comandado por Marcelo Bielsa. Com as melhores oportunidades criadas, além de nove finalizações contra apenas duas sofridas, o time de "El Loco" foi quem mais se aproximou de balançar as redes. No entanto, as equipes foram para o intervalo zeradas.
ELE DECIDENo segundo tempo, porém, foi o Wolverhampton quem jogou melhor. Aos oito minutos, Saïss teve um gol anulado por impedimento na origem do lance. Aos 25 minutos, entretanto, o mexicano Raúl Jiménez marcou para os Lobos. O camisa 9 recebeu bola na direita, encarou a marcação, deixou dois marcadores para trás, limpou um terceiro e bateu de fora da área para abrir o placar. Phillips ainda tentou desviar, mas acabou enganando o goleiro Meslier. Na base do abafa, o Leeds tentou o empate nos minutos finais, mas foi em vão.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Leeds encara o Aston Villa, na próxima sexta-feira, fora de casa, na abertura da sexta rodada. A bola rola às 16h (de Brasília) no Villa Park. O Wolverhampton encara o Newcastle, no domingo, às 13h30, em casa.
OUTRO JOGO DO DIAAntes de Leeds x Wolverhampton, o West Bromwich recebeu o Burnley no duelo de equipes que ainda não haviam vencido no Campeonato Inglês. E assim as equipes permaneceram ao final do jogo. Em partida disputada no Estádio The Hawthorns, as equipes empataram em 0 a 0.

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