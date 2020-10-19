Wolverhampton vence o Leeds, fora de casa, com gol de Raúl Jiménez

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No encerramento da quinta rodada do Campeonato Inglês, o Wolverhampton venceu o Leeds United, fora de casa, nesta segunda-feira. Com gol do mexicano Raúl Jiménez aos 25 minutos do segundo tempo, o time de Nuno Espírito Santo chegou aos nove pontos e assumiu a sexta posição da Premier League.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEPRIMEIRO TEMPO DO LEEDSOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do time comandado por Marcelo Bielsa. Com as melhores oportunidades criadas, além de nove finalizações contra apenas duas sofridas, o time de "El Loco" foi quem mais se aproximou de balançar as redes. No entanto, as equipes foram para o intervalo zeradas.

ELE DECIDENo segundo tempo, porém, foi o Wolverhampton quem jogou melhor. Aos oito minutos, Saïss teve um gol anulado por impedimento na origem do lance. Aos 25 minutos, entretanto, o mexicano Raúl Jiménez marcou para os Lobos. O camisa 9 recebeu bola na direita, encarou a marcação, deixou dois marcadores para trás, limpou um terceiro e bateu de fora da área para abrir o placar. Phillips ainda tentou desviar, mas acabou enganando o goleiro Meslier. Na base do abafa, o Leeds tentou o empate nos minutos finais, mas foi em vão.

SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Leeds encara o Aston Villa, na próxima sexta-feira, fora de casa, na abertura da sexta rodada. A bola rola às 16h (de Brasília) no Villa Park. O Wolverhampton encara o Newcastle, no domingo, às 13h30, em casa.