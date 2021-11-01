Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wolverhampton vence o Everton pela Premier League e se aproxima do 'Big Six'

Pelo placar de 2 a 1, Wolverhampton conseguiu vitória importante contra o Everton em partida da Premier League...
LanceNet

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:54

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Nesta segunda-feira, o Wolverhampton venceu o Everton por 2 a 1 em partida válida pela Premier League. Os Wolves saíram na frente do placar ainda no primeiro tempo com Max Kilman e Raúl Jiménez, e o Everton descontou com Iwobi na segunda etapa.Veja a tabela do Inglês
ABRIU O PLACARO Wolverhampton começou melhor na partida e, já aos dezesseis minutos de partida, conseguiu marcar, mas o gol foi anulado. Ainda assim, a equipe da casa seguiu no ataque, sendo eficaz com Max Kilman aos 28 minutos da primeira etapa.
AMPLIOUApós abrir o placar do confronto, o Wolverhampton manteve-se no campo de ataque para buscar ampliar a sua vantagem. Pouco depois do primeiro gol, o atacante mexicano Raúl Jiménez foi o responsável pelo segundo gol do time mandante.
DIMINUIUCom uma primeira etapa muito aquém do que era necessário, o Everton buscou reagir no segundo tempo do jogo. O time visitante conseguiu ir ao ataque aos 21 minutos da parte final do confronto, e marcou o seu gol com Alex Iwobi.
EQUILÍBRIOO resultado, favorável ao Wolverhampton, manteve a equipe da casa confortável no jogo, enquanto o Everton criava ainda mais chances de perigo no ataque. Apesar disso, o placar foi mantido até o apito final, terminando com vitória dos Wolves.
SEQUÊNCIAO Wolverhampton enfrenta o Crystal Palace às 12h (de Brasília) deste sábado. O Everton, por sua vez, atua contra o Tottenham às 11h (de Brasília) de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados