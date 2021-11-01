Wolverhampton vence o Everton pela Premier League e se aproxima do 'Big Six'

Nesta segunda-feira, o Wolverhampton venceu o Everton por 2 a 1 em partida válida pela Premier League. Os Wolves saíram na frente do placar ainda no primeiro tempo com Max Kilman e Raúl Jiménez, e o Everton descontou com Iwobi na segunda etapa.
ABRIU O PLACARO Wolverhampton começou melhor na partida e, já aos dezesseis minutos de partida, conseguiu marcar, mas o gol foi anulado. Ainda assim, a equipe da casa seguiu no ataque, sendo eficaz com Max Kilman aos 28 minutos da primeira etapa.
AMPLIOUApós abrir o placar do confronto, o Wolverhampton manteve-se no campo de ataque para buscar ampliar a sua vantagem. Pouco depois do primeiro gol, o atacante mexicano Raúl Jiménez foi o responsável pelo segundo gol do time mandante.
DIMINUIUCom uma primeira etapa muito aquém do que era necessário, o Everton buscou reagir no segundo tempo do jogo. O time visitante conseguiu ir ao ataque aos 21 minutos da parte final do confronto, e marcou o seu gol com Alex Iwobi.
EQUILÍBRIOO resultado, favorável ao Wolverhampton, manteve a equipe da casa confortável no jogo, enquanto o Everton criava ainda mais chances de perigo no ataque. Apesar disso, o placar foi mantido até o apito final, terminando com vitória dos Wolves.
SEQUÊNCIAO Wolverhampton enfrenta o Crystal Palace às 12h (de Brasília) deste sábado. O Everton, por sua vez, atua contra o Tottenham às 11h (de Brasília) de domingo.