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futebol

Wolverhampton vence o Everton e sonha com uma vaga na Liga Europa

No Molineux, Raul Jimenez abre o placar, de pênalti, e Dendoncke e Diogo Jota ampliam. Com a vitória, a equipe fica a três pontos do Manchester United, que joga na segunda...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 13:02

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 13:02

Crédito: Wolverhampton conquista importante vitória e sonha com o G-5 da Premier League (BEN STANSALL/AFP
Neste domingo, o Wolverhampton venceu o Everton por 3 a 0 pela 35ª rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Raul Jimenez, Dendoncke e Diogo Jota. Com o feito, a equipe chegou a 55 pontos, três a menos que o Manchester United, que está na zona de classificação para a Liga Europa e joga na segunda.
As duas equipes voltam a campo no meio da semana, e todos os jogos da rodada serão no mesmo horário, às 16h (de Brasília), na quarta. O Wolverhampton visitará o Burnley, no Turf Moor. O Everton, por sua vez, receberá o Aston Villa, no Goodison Partk.
Confira a tabela do Campeonato Inglês
Wolves toma a iniciativaA partida teve início com os donos da casa comandando as ações com muita disposição. Todavia, faltava melhorar o último passe para chegar com perigo ao gol adversário. Com isso, a primeira grande chance do Wolves foi ao 26, quando Podence arrancou com a bola, passou por dois adversários e chutou, mas Pickford fez uma boa defesa no canto esquerdo.
Sem tempo para reaçãoNo final do primeiro tempo, o Wolves foi com tudo, sem dar tempo para o adversário esboçar qualquer reação. Até que aos 45, o árbitro Anthony Taylor assinalou pênalti em Lucas Digne. Raul Jimenez foi para a cobrança e colocou no lado esquerdo de Pickford no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, com um minuto, Pedro Neto alçou a bola na área e Dendoncker cabeceou tirando do goleiro para marcar o segundo gol.
Vitória importanteAo longo de todo segundo tempo, o Wolves também foi melhor e não deixou o Everton jogar. Aos 17, Podence entrou na área e bateu no canto para grande defesa do arqueiro do Everton. Até que Ruben Neves fez um lindo lançamento, na medida, para Diogo Jota dominar, e tirar do goleiro ao chutar no canto esquerdo e marcar o terceiro. O Wolves ainda teve tempo de colocar uma bola no travessão com Adama Traore.

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