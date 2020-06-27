Wolverhampton vence o Aston Villa fora de casa pelo Campeonato Inglês

O Wolverhampton segue sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e neste sábado os Lobos deram mais um importante passo. O time de Nuno Espírito Santo visitou o Aston Villa, que luta contra o rebaixamento, e venceu o adversário por 1 a 0. Dendoncker marcou o gol da vitória no Villa Park.
PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOPrecisando da vitória desesperadamente para tenta fugir da zona de rebaixamento, o Aston Villa tentou controlar as ações no primeiro tempo e equilibrou o jogo. Nenhuma das equipes assustou muito e a melhor chance ficou nos pés de Diogo Jota, dos Wolves, que finalizou para fora após erro do goleiro Nyland.
O TALISMÃAos 15 minutos do segundo tempo, o técnico Nuno Espírito Santo colocou o espanhol Adama Traoré na partida e ele precisou de apenas dois minutos em campo para ajudar o clube a marcar. Após bela jogada de Jonny Castro pela esquerda, a bola chegou até o camisa 37, que se movimentou bem e entregou para Rúben Neves. O português lançou para Jonny Castro dentro da área, que rolou para Dendoncker limpar a marcação e abrir o placar.
PRESSÃO FINALNos minutos finais, o Aston Villa não tinha outra alternativa a não ser tentar o gol de empate a qualquer custo. O clube de Birmingham tentou uma pressão para igualar o marcador e começou a lançar bola na área de Rui Patrício, mas com pouca objetividade e não conseguiu marcar.