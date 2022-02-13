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futebol

Wolverhampton vence e ultrapassa Tottenham na Premier League

Com um primeiro muito intenso, os Lobos deram trabalho para Lloris, mas conseguiram construir o resultado. Tottenham buscou reagir, mas não conseguiu ser efetivo...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 12:54
O Wolverhampton derrotou o Tottenham por 2 a 0 e ultrapassou a equipe de Antonio Conte na classificação da Premier League. Com um primeiro tempo muito intenso, os Lobos largaram na frente com Raúl Jiménez e Dendoncker sacramentou o resultado, enquanto os Spurs lutaram na segunda etapa, mas em vão.INÍCIO COM TUDOO Wolverhampton dominou a primeira etapa e aos cinco minutos de jogo, Rúben Neves encontrou espaço de fora da área e bateu para grande defesa de Lloris. Podence pegou o rebote e obrigou o francês a trabalhar novamente, mas na terceira chance, Jímenez não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar.
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MUITA PRESSÃOAos 17, os Lobos aproveitaram saída de bola errada do Tottenham, Podence foi encontrado na área, finalizou com desvios de defensores na trave e Dendoncker aproveitou o rebote para ampliar o marcador. No ataque seguinte, Raúl Jiménez experimentou de fora da área e Lloris fez outra grande defesa. Aos 35, Podence recebeu passe de Semedo na entrada da área e bateu para outra intervenção do francês.
FICOU NO QUASENa segunda etapa, o Tottenham buscou reagir. Aos 11 minutos, Kane recebeu passe livre de marcação pela esquerda da área, mas bateu para defesa de José Sá. Aos 19, Harry Wings aproveitou sobra de bola da entrada da área e finalizou com desvio na zaga antes de carimbar a trave do goleiro português. Aos 43, Romero aproveitou escanteio e cabeceou para outra grande intervenção de Sá.
Crédito: WolverhamptonultrapassouoTottenhamnaPremierLeague(DANIELLEAL/AFP

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