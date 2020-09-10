Wolverhampton quer a contratação de Jesús Corona, do Porto

O Porto recusou uma primeira oferta do Wolverhampton por Jesús Corona no valor de 22 milhões de libras (R$ 151 milhões), segundo o “Daily Mail”. O clube português quer receber 27 milhões de libras (R$ 186 milhões) pelo mexicano e um dos principais atletas do time. O atleta pode ser o terceiro contratado dos Dragões pelo time de Nuno Espírito Santo.Além de Corona, os Wolves já contrataram Fábio Silva, atleta de 18 anos que jogou pelo time profissional do Porto na última temporada, e Vitinha, que está emprestado ao clube inglês por um ano. Os dois, inclusive, chegaram a atuar juntos em duas ocasiões na campanha passada que terminou com título do Campeonato Português.