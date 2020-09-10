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futebol

Wolverhampton quer a contratação de Jesús Corona, do Porto

Mexicano pode ser o terceiro reforço dos Dragões na equipe comandada por Nuno Espírito Santo. Portugueses recusaram primeira oferta e não abrem mão da multa do atleta...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:43

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 10:43
Crédito: Divulgação/Porto
O Porto recusou uma primeira oferta do Wolverhampton por Jesús Corona no valor de 22 milhões de libras (R$ 151 milhões), segundo o “Daily Mail”. O clube português quer receber 27 milhões de libras (R$ 186 milhões) pelo mexicano e um dos principais atletas do time. O atleta pode ser o terceiro contratado dos Dragões pelo time de Nuno Espírito Santo.Além de Corona, os Wolves já contrataram Fábio Silva, atleta de 18 anos que jogou pelo time profissional do Porto na última temporada, e Vitinha, que está emprestado ao clube inglês por um ano. Os dois, inclusive, chegaram a atuar juntos em duas ocasiões na campanha passada que terminou com título do Campeonato Português.
Corona tem contrato até 2022, mas os Dragões não abrem mão da cláusula de rescisão imposta para liberar o jogador. Aos 27 anos, o mexicano pode ser usado para substituir Adama Traoré, que está sendo especulado em diversos clubes após boas apresentações e números na última temporada da Premier League.

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