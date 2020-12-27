Wolverhampton proíbe ida de atletas ao supermercado para evitar novos casos de Covid-19

O Wolverhampton tomou uma atitude extrema e um tanto inusitada para evitar a contaminação dos atletas pela Covid-19 ao restringir a ida dos atletas ao supermercado. O treinador português Nuno Espirito Santo justificou que a decisão pode evitar novas baixas na equipe.- Precisamos evitar qualquer tipo de risco porque temos um elenco pequeno e já temos alguns desfalques. Não podemos perder nenhum jogador, dizemos a eles todos os dias 'não relaxe e tente ser mais cuidadoso'. Temos funcionários para ir às compras e aos supermercados no lugar deles - argumentou.A medida já tinha sido solicitada pelo time entre março e maio deste ano. Na última semana, sete exames para diagnosticar o coronavírus tiveram resultado positivo confirmados na Premier League, incluindo o brasileiro Gabriel Jesus.