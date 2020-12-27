AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wolverhampton proíbe ida de atletas ao supermercado para evitar novos casos de Covid-19
futebol

Wolverhampton proíbe ida de atletas ao supermercado para evitar novos casos de Covid-19

O treinador português Nuno Espirito Santo justificou que a decisão pode evitar novas baixas na equipe...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 13:11
Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
O Wolverhampton tomou uma atitude extrema e um tanto inusitada para evitar a contaminação dos atletas pela Covid-19 ao restringir a ida dos atletas ao supermercado. O treinador português Nuno Espirito Santo justificou que a decisão pode evitar novas baixas na equipe.- Precisamos evitar qualquer tipo de risco porque temos um elenco pequeno e já temos alguns desfalques. Não podemos perder nenhum jogador, dizemos a eles todos os dias 'não relaxe e tente ser mais cuidadoso'. Temos funcionários para ir às compras e aos supermercados no lugar deles - argumentou.A medida já tinha sido solicitada pelo time entre março e maio deste ano. Na última semana, sete exames para diagnosticar o coronavírus tiveram resultado positivo confirmados na Premier League, incluindo o brasileiro Gabriel Jesus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo
'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados