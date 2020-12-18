Wolverhampton estuda contratação do atacante Origi, do Liverpool

O Wolverhampton monitora a situação do atacante Origi, do Liverpool, segundo o “Daily Mail”. O clube dirigido por Nuno Espírito Santo observa os atacantes para a janela de transferência de janeiro após a grave contusão sofrida por Raúl Jiménez após se chocar de cabeça com David Luiz e parar no hospital.
O atacante belga é reserva no time de Jurgen Klopp, apesar de ter oportunidades e fazer gols importantes tanto na Premier League quanto na Champions League. No entanto, o camisa 27 participou de apenas sete partidas na temporada e seu nome é ligado também a clubes como Newcastle, Club Brugge e Dortmund.Os Lobos querem assinar um contrato de empréstimo por seis meses, ou seja, até o final desta campanha. Além de Origi, que possui contrato com o Liverpool até 2024, o Wolverhampton também tem na sua lista os nomes de Maxi Gomez, do Valencia, e de Salomon Rondon, atualmente no futebol chinês.