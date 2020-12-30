Wolverhampton estuda chegada de Diego Costa na janela de janeiro

O Wolverhampton estuda a possibilidade de contratação do atacante Diego Costa, segundo o “Daily Mail”. O centroavante está livre no mercado após rescindir contrato com o Atlético de Madrid na última terça-feira. A equipe de Nuno Espírito Santo busca um novo camisa nove desde a contusão de Raúl Jiménez.O mexicano passou por uma cirurgia após fraturar o crânio em um duelo contra o Arsenal e a expectativa é de que não volte a jogar nesta temporada. Com isso, o time tem sido comandado por Fábio Silva no setor ofensivo, mas o jovem de 18 anos não consegue render e marcou apenas uma vez desde que entrou no lugar de Jiménez.
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Os Lobos também perderam poder de fogo e deixaram de marcar gol em três das seis partidas disputadas desde a saída do mexicano. Diego Costa é um veterano e com experiência pela Premier League, o que iria tornar fácil a adaptação do espanhol ao futebol local. O Wolverhampton também cogita as chegadas de Hulk ou Rondon.