Wolverhampton estuda chegada de Diego Costa na janela de janeiro

O Wolverhampton estuda a possibilidade de contratação do atacante Diego Costa, segundo o “Daily Mail”. O centroavante está livre no mercado após rescindir contrato com o Atlético de Madrid na última terça-feira. A equipe de Nuno Espírito Santo busca um novo camisa nove desde a contusão de Raúl Jiménez.O mexicano passou por uma cirurgia após fraturar o crânio em um duelo contra o Arsenal e a expectativa é de que não volte a jogar nesta temporada. Com isso, o time tem sido comandado por Fábio Silva no setor ofensivo, mas o jovem de 18 anos não consegue render e marcou apenas uma vez desde que entrou no lugar de Jiménez.