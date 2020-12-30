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futebol

Wolverhampton estuda chegada de Diego Costa na janela de janeiro

Desde a lesão de Raúl Jiménez, equipe de Nuno Espírito Santo tem problemas no setor ofensivo. Veterano rescindiu com Atlético de Madrid e está livre no mercado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:44

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:44

Crédito: Diego Costa entra na mira do Wolverhampton para janeiro (AFP
O Wolverhampton estuda a possibilidade de contratação do atacante Diego Costa, segundo o “Daily Mail”. O centroavante está livre no mercado após rescindir contrato com o Atlético de Madrid na última terça-feira. A equipe de Nuno Espírito Santo busca um novo camisa nove desde a contusão de Raúl Jiménez.O mexicano passou por uma cirurgia após fraturar o crânio em um duelo contra o Arsenal e a expectativa é de que não volte a jogar nesta temporada. Com isso, o time tem sido comandado por Fábio Silva no setor ofensivo, mas o jovem de 18 anos não consegue render e marcou apenas uma vez desde que entrou no lugar de Jiménez.
> Veja a tabela da Premier League
Os Lobos também perderam poder de fogo e deixaram de marcar gol em três das seis partidas disputadas desde a saída do mexicano. Diego Costa é um veterano e com experiência pela Premier League, o que iria tornar fácil a adaptação do espanhol ao futebol local. O Wolverhampton também cogita as chegadas de Hulk ou Rondon.

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