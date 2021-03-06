Wolverhampton está aberto a negociar Adama Traoré na próxima janela de transferências

A permanência de Adama Traoré para a próxima temporada é incerta. De acordo com o "Daily Mail", o Wolverhampton está aberto a escutar ofertas abaixo dos 80 milhões de euros exigidos na última janela de transferências.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Perdendo espaço na equipe comandada por Nuno Espírito Santo, Traoré precisa reencontrar o bom futebol. Barcelona, Manchester United e Manchester City foram clubes que já demonstraram interesse em contar com o espanhol. Na atual temporada, Traoré disputou 30 partidas com a camisa do Wolverhampton. Ele marcou um gol e deu uma assistência.