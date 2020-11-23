Wolverhampton e Southampton ficam no empate no encerramento da rodada do Campeonato Inglês

No jogo que finalizou a nona rodada do Campeonato Inglês, Wolverhampton e Southampton se enfrentaram no Estádio Molineaux, a casa dos Wolves, e as equipes empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Theo Walcott, para os visitantes, e Pedro Neto empatou o jogo para a equipe mandante.
Os 45 minutos iniciais não foram tão animados, apesar do domínio do time da casa. A equipe de Nuno Espírito Santo, mesmo tendo menos a posse de bola, criou mais oportunidades e teve uma grande chance para abrir o placar, que não foi aproveitada.
VISITANTES NA FRENTENo segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes buscando o gol, e os Saints abriram o placar aos 12 minutos. Após jogada trabalhada, o atacante Che Adams tentou passe dentro da área, foi interceptado pela marcação, pegou o rebote e achou Walcott livre na segunda trave. O camisa 32 só teve o trabalho de escorar para o gol vazio.
DEDO DO TREINADORCom o resultado adverso, o Wolverhampton se lançou ao ataque em busca do gol de empate e a estrela do técnico Nuno Espírito Santo brilhou. Aos 25 minutos, Pedro Neto entrou no lugar de Rúben Nuves e cinco minutos depois o português aproveitou rebote de chute de Raúl Jiménez, que pegou na trave, e deixou tudo igual.
TOTTENHAM AGRADECEO empate favorece ao Tottenham, líder da competição com 20 pontos. O Southampton, na quinta posição, tem agora 17 pontos e desperdiçou a chance de encostar nos primeiros. O Wolverhampton, com o ponto conquistado, sai do 12º lugar para a nona posição.