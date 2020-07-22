Wolverhampton diz que só vende Adama Traoré por R$ 877 milhões

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

Um dos destaques da boa campanha que o Wolverhampton faz na temporada, o atacante Adama Traoré chama a atenção de alguns gigantes do Velho Continente. No entanto, preocupado em perder uma de suas estrelas, os Lobos prometem não facilitar a vida de quem quiser contar com o espanhol.

De acordo com informações da versão dominical do jornal "The Times", o Wolverhampton estabeleceu em 135 milhões de libras (R$ 877 milhões) o valor para liberar o atacante. Caso saia por este valor, Traoré se tornará em uma das contratações mais caras da história, ao lado de Neymar e Mbappé.