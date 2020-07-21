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futebol

Wolverhampton bate o Crystal Palace em casa, e se aproxima de vaga na Liga Europa

Lobos marcam uma vez em cada tempo e ficam perto da competição europeia...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 21:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 21:25

Crédito: MARTIN RICKETT / AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima da competição, o Wolverhampton recebeu o Crystal Palace no Molineux Stadium nesta segunda-feira e venceu o adversário por 2 a 0. Com o resultado, o time de Nuno Espírito Santo se mantém em sexto e se aproxima da vaga na Liga Europa.
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Favorito para o confronto, os Lobos sofreram um pouco no primeiro tempo, mas conseguiram abrir o placar nos últimos minutos da primeira etapa. Aos 41 minutos, a marcação do Wolves recuperou bola no campo de ataque com Doherty, que tabelou com João Moutinho, e tocou para Podence, com o gol vazio, só escorar.
No segundo tempo, o Wolverhampton voltou de forma mais agressiva e pressionou durante o tempo todo. Aos 23 minutos, Adama Traoré recebeu na linha de fundo e, cercado por dois marcadores, fez linda jogada. Após cruzamento, a bola sobrou para Jonny Otto, que girou e bateu bonito para dar números finais à partida.
Com a vitória, o time comandado pelo português Nuno Espírito Santo chegou aos 59 pontos e está em sexto lugar, à frente do Tottenham, com 58. Na última rodada, os Lobos enfrentam o Chelsea, fora de casa, para tentar confirmar a vaga na Liga Europa.

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