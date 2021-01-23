Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wolverhampton anuncia contratação de Willian José por empréstimo

Brasileiro ficará na Inglaterra até o fim da temporada, mas Wolves terão opção de compra por R$ 132 milhões. Atleta estava na Real Sociedad, e foi cobiçado pelo Atlético de Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 17:03

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 17:03

Crédito: Divulgação / Wolverhampton
Tem mais um brasileiro na Premier League. Neste sábado, o Wolverhampton anunciou a contratação do atacante Willian José, que pertence à Real Sociedad. O centroavante assinou com os Lobos por empréstimo até o final da temporada, mas o time inglês terá a opção de compra ao fim do período.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDesde 2016 no clube espanhol, o atacante revelado no Grêmio Barueri, e que tem passagens por Santos, São Paulo e Grêmio, disputou 170 jogos no time do País Basco e marcou 62 gols. Na atual temporada, o atleta fez 21 partidas e marcou seis gols, sendo dois na classificação da Copa do Rei no meio de semana.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da emissora "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", o Wolverhampton terá de pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões na cotação atual) à Real Sociedad caso queira ficar em definitivo com Willian José.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida
Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados