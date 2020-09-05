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futebol

Wolverhampton acerta com grande promessa do futebol português por R$ 251 milhões

Clube da Premier League deve anunciar em breve o jovem atacante Fábio Silva, de 18 anos, que atuava pelo Porto...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 10:53
Crédito: Fábio se juntará a legião portuguesa no novo clube (Divulgação/Porto
A legião de portugueses no Wolverhampton, clube da Premier League, vai ganhar mais um nome: trata-se de Fábio Silva, atacante de apenas 18 anos do Porto, de Portugal. A jovem promessa acertou com o clube inglês por 40 milhões de euros (cerca de R$ 251 milhões), de acordo com o jornal português "Record". O contrato com o novo clube irá até junho de 2025.Na última temporada, Fábio Silva disputou 22 jogos pelo Porto e fez três gols. A cláusula de rescisão do atleta, agenciado pelo famoso empresário Jorge Mendes (mesmo de Cristiano Ronaldo e outros craques) era de 125 milhões de euros - porém, o valor estipulado pela direção do Porto para vendê-lo sempre foi de 40 milhões.
Fábio será comandado pelo técnico Nuno Espírito Santo e encontrará outros nove jogadores portugueses no elenco: Rui Patrício, Roderick Miranda, Ruben Vinagre, Ruben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Diogo Jota, Daniel Podence e Pedro Neto.

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