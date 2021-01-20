Wolverhampton abre conversas para contratar Willian José, da Real Sociedad

Crédito: Reprodução / Twitter Willian José

O Wolverhampton está atrás da contratação do atacante Willian José, que atua pela Real Sociedad, da Espanha. O jornalista italiano Fabrizio Romano postou em sua conta no Twitter que o clube inglês busca o brasileiro por empréstimo, com uma opção de compra sendo negociada.

Quem vai levar o título inglês? Veja a tabelaFabrizio Romano também diz que, ao contrário do que rumores indicavam, os Wolves não negociam com o atacante Diego Costa, ex- Atlético de Madrid, clube que também buscou a contratação de Willian José, mas esbarrou na cláusula de compra.

Willian José, de 29 anos, está na Real Sociedad desde 2016, e é um dos principais jogadores da equipe do País Basco. Com 169 jogos e 60 gols marcados, o brasileiro é alvo de grandes europeus em todas as janelas de transferências.