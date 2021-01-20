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futebol

Wolverhampton abre conversas para contratar Willian José, da Real Sociedad

Brasileiro é alvo de clube inglês, que negocia empréstimo com opção de compra para fechar com o atacante...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 15:17

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:17

Crédito: Reprodução / Twitter Willian José
O Wolverhampton está atrás da contratação do atacante Willian José, que atua pela Real Sociedad, da Espanha. O jornalista italiano Fabrizio Romano postou em sua conta no Twitter que o clube inglês busca o brasileiro por empréstimo, com uma opção de compra sendo negociada.
Quem vai levar o título inglês? Veja a tabelaFabrizio Romano também diz que, ao contrário do que rumores indicavam, os Wolves não negociam com o atacante Diego Costa, ex- Atlético de Madrid, clube que também buscou a contratação de Willian José, mas esbarrou na cláusula de compra.
Willian José, de 29 anos, está na Real Sociedad desde 2016, e é um dos principais jogadores da equipe do País Basco. Com 169 jogos e 60 gols marcados, o brasileiro é alvo de grandes europeus em todas as janelas de transferências.
O Wolverhampton ocupa a 14ª posição do Campeonato Inglês, e busca melhorar na tabela. O próximo compromisso da equipe é pela FA Cup, nesta sexta-feira, às 16:45h. O clube inglês enfrentará o Chorley pela quarta fase da competição.

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