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Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Bávaros já são campeões e apenas cumprem tabela na última rodada da competição nacional. Donos da casa também não aspiram mais nada no torneio...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 13:00
Chegou a hora da bola rolar para a última rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, o decacampeão Bayern de Munique entra em campo contra o Wolfsburg, que não briga por mais nada no torneio. O jogo acontece na Volkswagen Arena, às 10h30 (de Brasília).WOLFSBURGEm uma temporada desanimadora, o Wolfsburg chega na última rodada do torneio sem chances de queda ou de classificação para competições europeias. O time de Florian Kohfeldt está na 13ª posição, com 41 pontos.
+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo
BAYERN DE MUNIQUEDecacampeão, o Bayern de Munique garantiu o título com antecedência e também cumpre tabela na última partida do torneio nacional. O time de Julian Nagelsmann tem 76 pontos, dez a mais que o vice-líder Borussia Dortmund.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaFICHA TÉCNICA
Wolfsburg x Bayern de MuniqueBundesliga - Campeonato Alemão34ª Rodada​Data e horário: 14/05/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE)Transmissão: O LANCE! transmite a partida ao vivo em parceria com o OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
WOLFSBURG (Técnico: Florian Kohfeldt)Casteels; Baku, Lacroix, Brooks e Van de Ven; Arnold, Schlager e Gerhardt; Wind, Kruse e Nmecha.
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Musiala; Lewandowski.
Crédito: LANCE!transmiteodueloentreWolfsburgeBayernnestesábadocomimagens(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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