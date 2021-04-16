Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Partida válida pela Bundesliga colocará primeiro e terceiro colocados frente a frente...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:33

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam, neste sábado, às 10h30 (de Brasília). O confronto, válido pela 29ª rodada da Bundesliga, colocará primeiro e terceiro colocados frente a frente.
Antes do confronto, Hansi Flick falou sobre o que espera do duelo e elogiou a equipe do Wolfsburg.- Eles têm um excelente treinador e uma equipe que está lá em cima. Sempre pressionam o adversário, têm bons padrões e acertam muitos cruzamentos. Podem jogar contra a Champions League no próximo ano. Estamos absolutamente focados. Ainda faltam seis jogos, então 18 pontos para serem conquistados. Não podemos jogar apenas com metade das nossas forças. A mentalidade que a equipe sempre traz ainda é necessária.
FICHA TÉCNICAWolfsburg x Bayern de MuniqueData e horário: 17/04/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Volkswagen Arena (Wolfsburg, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESWolfsburgCasteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Gerhardt; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.
Bayern de Munique​Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Martinez, Alaba; Muller, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados