Wolfsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentam, neste sábado, às 10h30 (de Brasília). O confronto, válido pela 29ª rodada da Bundesliga, colocará primeiro e terceiro colocados frente a frente.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Antes do confronto, Hansi Flick falou sobre o que espera do duelo e elogiou a equipe do Wolfsburg.- Eles têm um excelente treinador e uma equipe que está lá em cima. Sempre pressionam o adversário, têm bons padrões e acertam muitos cruzamentos. Podem jogar contra a Champions League no próximo ano. Estamos absolutamente focados. Ainda faltam seis jogos, então 18 pontos para serem conquistados. Não podemos jogar apenas com metade das nossas forças. A mentalidade que a equipe sempre traz ainda é necessária.
FICHA TÉCNICAWolfsburg x Bayern de MuniqueData e horário: 17/04/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Volkswagen Arena (Wolfsburg, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESWolfsburgCasteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Gerhardt; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.
Bayern de MuniqueNeuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Martinez, Alaba; Muller, Musiala, Coman; Choupo-Moting.