Wolfsburg sai na frente, mas cede empate ao Freiburg na Bundesliga

Crédito: Wolfsburg e Freiburg ficaram apenas no empate - Divulgação Twitter

Nesta sábado, Wolfsburgo e Freiburg empataram em 2 a 2 pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Wout marcou os dois gols dos donos da casa. Holler e Rolland Sallai marcaram os dois gols do time visitante. Os Lobos chegaram a abrir 2 a 0, tiveram gol anulado e permitiram reação.

Com o resultado, o Wolfsburg se manteve na sexta posição da Bundesliga e agora está com 46 pontos na tabela. O Freiburg perdeu a oportunidade de encostar nos times da frente e se manteve em oitavo lugar com 42 pontos.

Na próxima rodada, o Wolfsbirg visita o Borussia Mönchengladbach e o Freiburg recebe o Hertha Berlin. Os dois jogos acontecem na próxima terça-feira.OUTROS RESULTADOS NA BUNDESLIGA:Hertha Berlin 1 X 4 Eintracht FrankfurtNeste sábado, o Eintracht Frankfurt goleou o Hertha Berlin por 4 a 1 fora de casa em partida válida pela 31ª rodada. Piatek marcou o único gol do time da casa. Dost, André Silva, duas vezes, e N'Dicka completaram o placar.

Com o resultado, o Hertha Berlin está na 10º posição na Bundesliga, com 38 pontos. A equipe volta a campo na próxima terça-feira contra o Freiburg, fora de casa, às 15h30. Um dia depois, na quarta-feira, o Frankfurt, que também está com 38 e ocupa a 9º posição, joga em casa contra o Schalke 04, às 13h30.

Paderborn 1 x 5 Werder BremenNa disputa na parte de baixo da tabela, o Werder Bremen garantiu uma vitória, com direito a goleada, muito importante na luta contra o rebaixamento. O Bremen venceu a partida por 5 a 1, com gols de Osako, Eggestein e Füllkurg. Klaassen, destaque do jogo, marcou dois. Sabiri descontou para os mandantes.O Paderborn já está matematicamente rebaixado.