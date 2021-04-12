Wolfsburg promete conversa com atacante anti-vacina

O diretor esportivo do Wolfsburg, Jorg Schmadtke, afirmou que irá conversar com o atacante Weghorst por conta de suas recentes declarações contra a vacinação em massa por conta da Covid-19. Em entrevista ao “Sportbuzzer”, o dirigente afirmou que não há opinião em relação a este assunto.- Conversaremos com ele e veremos como ele se explica. Quando se nega a existência do coronavírus, não tem a ver com uma simples opinião, mas sim com alterações de evidências.