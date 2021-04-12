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futebol

Wolfsburg promete conversa com atacante anti-vacina

Weghorst fez declarações polêmicas em suas redes sociais e afirmou que cada pessoa deve saber o que é melhor para si. Dirigente critica opinião do centroavante holandês...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 10:31
Crédito: Reprodução
O diretor esportivo do Wolfsburg, Jorg Schmadtke, afirmou que irá conversar com o atacante Weghorst por conta de suas recentes declarações contra a vacinação em massa por conta da Covid-19. Em entrevista ao “Sportbuzzer”, o dirigente afirmou que não há opinião em relação a este assunto.- Conversaremos com ele e veremos como ele se explica. Quando se nega a existência do coronavírus, não tem a ver com uma simples opinião, mas sim com alterações de evidências.
> Veja a tabela da Bundesliga
Em dezembro, o holandês compartilhou em seu Instagram uma publicação de uma médica norte-americana que é anti-vacina. A polêmica rendeu diversas críticas e o atleta apagou o post. Recentemente, em entrevista à rádio “ZDF”, o centroavante afirmou que cada pessoa deve decidir o que é melhor para si.

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