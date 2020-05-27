Wolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela Bundesliga

Crédito: MARIUS BECKER / AFP

O Wolfburg visitou o Bayer Leverkusen nesta terça-feira pelo Campeonato Alemão e não se intimidou por jogar fora de casa. Na Bay Arena, os Lobos venceram por 4 a 1, com dois gols do zagueiro Pongracic, um de Arnold e um de Steffen. Baumgartlinger descontou para os donos da casa já na parte final do jogo.

VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA

DOMÍNIO DOS VISITANTESComo tem sido comum na volta da Bundesliga, times visitantes estão sentindo-se à vontade de jogar sem a pressão da torcida do mandante, o que tem gerado vitórias para quem atua fora de seus domínios. E o primeiro tempo de Leverkusen x Wolfsburg foi assim. Os Lobos se impuseram na etapa inicial e levaram mais perigo ao gol de Hrádecký. Aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta de Arnold pela direita, o zagueiro Pongracic subiu mais do que todo mundo e desviou para o fundo do gol.

GOLS RÁPIDOS NO SEGUNDO TEMPODepois de não ir tão bem no primeiro tempo, a expectativa era que o Bayer Leverkusen voltasse melhor para os 45 minutos finais. Mas foi o Wolfsburg quem mandou na partida. Aos 19 minutos, Arnold marcou o segundo em cobrança de falta. O camisa 27 cobrou a infração de forma rasteira na entrada da área e contou com desvio em Havertz para vencer Hrádecký. O terceiro veio três minutos depois. O brasileiro João Victor fez linda jogada pela esquerda e cruzou na medida para Steffen balançar as redes.

FECHANDO O CAIXÃOO quarto gol do Wolfsburg foi muito parecido com o primeiro. Após cobrança de falta de Arnold pela direita, o zagueiro Pongracic, em dia inspirado, apareceu mais uma vez para desviar e marcar para os Lobos.

ESTRELA APAGADAPrincipal nome do Bayer Leverkusen, o alemão Kai Havertz, que marcou quatro gols nos últimos dois jogos, não repetiu a atuação das outras rodadas. Bem marcado, o capitão do Bayer Leverkusen não teve vida fácil com os defensores do Wolfsburg.