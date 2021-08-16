Wolfsburg é eliminado da Copa da Alemanha após confusão nas substituições

Crédito: Odd Andersen/AFP

A Federação de Futebol da Alemanha definiu, nesta segunda-feira, a eliminação do Wolfsburg da Copa da Alemanha, a DFB-Pokal. Apesar de vencer o Preussen Munster por 3 a 1 no tempo normal, um erro com substituições excluirá a equipe do torneio.

Veja a tabela do AlemãoApós realizar cinco substituições durante o tempo normal, o Wolfsburg executou mais uma na prorrogação do duelo contra o Preussen Munster, que ocorreu neste sábado. Tal feito, porém, é proibido pelas regras da DFB-Pokal, e o clube recebeu a sua punição.

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- Depois de uma audiência oral, a quadra de esportes da DFB manteve a objeção de Preussen Münster à avaliação do jogo perdido da DFB-Pokal contra o VfL Wolfsburg e avaliou o jogo por 2 a 0 para o Münster - publicou o perfil da Copa.

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Em suas redes sociais, o Wolfsburg protestou contra a decisão da DFB e afirmou que considera entrar com um recurso contra a sua eliminação na Copa da Alemanha.

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