Wolfsburg é eliminado da Copa da Alemanha após confusão nas substituições

A Federação de Futebol da Alemanha definiu, nesta segunda-feira, a eliminação do Wolfsburg da Copa da Alemanha, a DFB-Pokal. Apesar de vencer o Preussen Munster por 3 a 1 no tempo normal, um erro com substituições excluirá a equipe do torneio.
Veja a tabela do AlemãoApós realizar cinco substituições durante o tempo normal, o Wolfsburg executou mais uma na prorrogação do duelo contra o Preussen Munster, que ocorreu neste sábado. Tal feito, porém, é proibido pelas regras da DFB-Pokal, e o clube recebeu a sua punição.
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- Depois de uma audiência oral, a quadra de esportes da DFB manteve a objeção de Preussen Münster à avaliação do jogo perdido da DFB-Pokal contra o VfL Wolfsburg e avaliou o jogo por 2 a 0 para o Münster - publicou o perfil da Copa.
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Em suas redes sociais, o Wolfsburg protestou contra a decisão da DFB e afirmou que considera entrar com um recurso contra a sua eliminação na Copa da Alemanha.
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- O tribunal de esportes da DFB avaliou o erro do VfL Wolfsburg na DFB-Pokal, e excluiu o clube da competição. Os Lobos fizeram uma sexta substituição na prorrogação - apenas cinco eram permitidas - contra o Preussen Münster. O VfL Wolfsburg está considerando entrar com recurso - publicou o Wolfsburg.