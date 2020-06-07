Wolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder Bremen

Crédito: Partida entre Werder Bremen e Wolfsburg foi disputada até o final (Patrik Stollarz / AFP / POOL

O Wolfsburg segue firme na luta por uma vaga na próxima Liga Europa e conseguiu uma importante vitória fora de casa contra o Werder Bremen por 1 a 0. O placar só foi construído no final da segunda etapa, mas suficiente para colocar a equipe na 6ª posição com folga de dois pontos em relação ao Hoffenheim. Já os mandantes não conseguem subir para tentar escapar da zona de rebaixamento.

POUCAS CHANCESO primeiro tempo foi marcado por um jogo morno e sem muitas chances para as duas equipes. As melhores oportunidades foram para o Wolfsburg em que aos 11 minutos conseguiu um chute perigoso para fora com Brekalo e no ataque seguinte Weghorst fez boa jogada individual, mas finalizou para boa defesa do goleiro adversário.

DEMOROU, MAS ENGRENOUAos 35 minutos, o time visitante chegou com grande perigo e Schlager aproveitou uma sobra de bola e finalizou de fora da área no travessão. Aos 37, o time conseguiu montar um rápido contra ataque e Weghorst aproveitou um cruzamento da direita para abrir o marcador após cabeçada sem chances para o goleiro.

WERDER SE AFUNDAO tradicional time alemão não conseguiu criar oportunidades de perigo para chegar ao gol do adversário. Apesar da pressão final, o Werder Bremen amarga sua segunda derrota em casa seguida, fica com 25 pontos e continua três atrás do Fortuna Dusseldorf que está na zona de disputa dos playoffs do rebaixamento.