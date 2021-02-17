Wolfsberger x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações

- A única coisa que posso dizer é que os respeito profundamente e analisei tantos jogos da Liga Europa e da Liga Austríaca porque os respeito. Algumas pessoas podem esquecer, mas eu não esqueci, porque joguei recentemente contra o CSKA Moscou e o Feyenoord, então ser capaz de vencer o Feyenoord do jeito que eles fizeram e vencer o CSKA em Moscou da maneira como eles fizeram diz muito sobre o potencial da equipe. Não vai ser fácil para nós, mas é nossa responsabilidade e nossa motivação, não apenas vencer a eliminatória, que é o mais importante, o mais importante é nos qualificarmos. Vamos tentar vencer as duas partidas e nos classificar com alguma segurança. Essa é a ambição para amanhã - disse o treinador.