Wolfsberger x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações

Sem torcida e em campo neutro. Esse será mais um dos duelos da Europa League. Nesta quinta-feira, Wolfsberger e Tottenham se enfrentam na Puskás Arena, em Budapeste, às 14h55 (de Brasília). O confronto é válido pela segunda fase da competição europeia.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUEAntes da partida, José Mourinho garantiu ter respeito pelo adversário e elogiou a qualidade da equipe do Wolfsberger.
- A única coisa que posso dizer é que os respeito profundamente e analisei tantos jogos da Liga Europa e da Liga Austríaca porque os respeito. Algumas pessoas podem esquecer, mas eu não esqueci, porque joguei recentemente contra o CSKA Moscou e o Feyenoord, então ser capaz de vencer o Feyenoord do jeito que eles fizeram e vencer o CSKA em Moscou da maneira como eles fizeram diz muito sobre o potencial da equipe. Não vai ser fácil para nós, mas é nossa responsabilidade e nossa motivação, não apenas vencer a eliminatória, que é o mais importante, o mais importante é nos qualificarmos. Vamos tentar vencer as duas partidas e nos classificar com alguma segurança. Essa é a ambição para amanhã - disse o treinador.
FICHA TÉCNICA
Wolfsberger x TottenhamData e horário: 18/02/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Puskás Arena (Budapeste, HUN)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wolfsberger (Treinador: Ferdinand Feldhofer)Kofler; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Stratnig; Taferner, Liendl, Sprangler; Vizinger, Joveljic
Desfalques: Leitgeb e Peretz (lesionados).
Tottenham (Treinador: José Mourinho)Hart; Doherty, Sanchez, Tanganga, Davies; Winks, Sissoko; Bale, Alli, Lucas; Carlos Vinícius
Desfalques: Lo Celso, Aurier e Reguilón (lesionados).