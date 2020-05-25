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futebol

Witsel se recupera de lesão e estará apto a jogar contra o Bayern

Partida desta terça-feira é uma das mais importantes da Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 16:21

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:21

Crédito: Timm Schamberger / AFP
Axel Witsel ainda não jogou desde o retorno da Bundesliga. Apesar disso, o treinador do Borussia Dortmund, Lucian Favre, garantiu que o belga está recuperado dos problemas físicos e poderá jogar contra o Bayern de Munique.
Witsel vinha sendo importante para o Borussia Dortmund ao longo da temporada. Ele soma 32 jogos, quatro gols e quatro assistências.
Além dele, Hummels também estará disponível para a partida. Ele foi substituído no intervalo do último jogo contra o Wolfsburg com dores no tendão.E MAIS:Lateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporadaManchester United demonstra interesse em Tolisso, do BayernPremier League feminina é suspensa por conta do coronavírusRicardo Lopes espera temporada perfeita no Shanghai SIPG E MAIS:

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