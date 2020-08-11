Witsel comemora permanência de Sancho no Borussia Dortmund

Crédito: Divulgação / Site oficial da Bundesliga

O volante do Borussia Dortmund Axel Witsel comemorou a permanência do atacante Jadon Sancho no clube aurinegro. Com o interesse do Manchester United, os clubes não chegaram a um acordo, e o atleta seguiu viagem com o time alemão para a Suíça, onde é feita a pré-temporada da equipe.

- Ele fica e estamos todos felizes. Ele é um dos nossos jogadores mais importantes, e mantê-lo por pelo menos mais uma temporada é uma boa notícia para nós - disse o belga à "Sky Sports".No início da semana, o diretor de futebol do Borussia, Michael Zorc, declarou que o atleta permanece no Signal Iduna Park para a próxima temporada.