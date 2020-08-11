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futebol

Witsel comemora permanência de Sancho no Borussia Dortmund

Volante belga diz também que atleta é um dos melhores jogadores do Borussia Dortmund...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 14:57

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:57

Crédito: Divulgação / Site oficial da Bundesliga
O volante do Borussia Dortmund Axel Witsel comemorou a permanência do atacante Jadon Sancho no clube aurinegro. Com o interesse do Manchester United, os clubes não chegaram a um acordo, e o atleta seguiu viagem com o time alemão para a Suíça, onde é feita a pré-temporada da equipe.
- Ele fica e estamos todos felizes. Ele é um dos nossos jogadores mais importantes, e mantê-lo por pelo menos mais uma temporada é uma boa notícia para nós - disse o belga à "Sky Sports".No início da semana, o diretor de futebol do Borussia, Michael Zorc, declarou que o atleta permanece no Signal Iduna Park para a próxima temporada.
- Nos planejamos com Sancho. Ele jogará pela gente na temporada. A decisão é final. Essa é a resposta para todas as perguntas.

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