Wilshere mostra indignação por falta de chances a Özil: 'É uma vergonha'

O ex-jogador do Arsenal, Jack Wilshere, saiu em defesa de Mesut Özil. Para o inglês, o meio-campista alemão deveria ter mais chances na equipe e chamou de 'vergonha' o que estão fazendo.

- Özil seria um grande jogador nesta equipe, poderia ajudar Aubameyang e Lacazette. Adorei jogar com ele, é um jogador de topo. É uma vergonha o que estão fazendo e ninguém sabe porquê. Mas estou certo de que um dia serão revelados os motivos - disse o meio-campista que está sem clube atualmente.Özil não foi inscrito pelo Arsenal em nenhuma das competições e ficará até a próxima janela de transferências sem atuar. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2021.