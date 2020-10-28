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Wilshere avalia futuro e diz gostar do Campeonato Espanhol e MLS

Meio-campista rescindiu contrato com o West Ham após poucas oportunidades na equipe nas últimas duas temporadas. Atleta está com 28 anos e sem clube no momento...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 12:21

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:21

Crédito: Reprodução
Após rescindir contrato com o West Ham, o meio-campista Jack Wilshere avaliou seu futuro e disse que uma mudança para o futebol espanhol poderia ser boa por conta de seu estilo de jogo. Em entrevista ao “Sky Sport News”, o inglês também não descartou a ida para a Major League Soccer nos próximos meses.
- Eu conversei com meu agente há alguns dias, mas não vou colocar prazo, pois quero que tudo saia certo. Eu sempre assisti o Campeonato Espanhol e sempre pensei sobre (uma mudança para a Espanha). Eu gosto da liga, é mais técnica do que o futebol inglês. Eu acho que é um lugar em que poderia mostrar do que sou capaz.Apesar de ter 28 anos, Wilshere também não descartou a ida para a MLS, dos Estados Unidos, em que jogadores veteranos costumam ir para encerrar suas carreiras.
- Eu não me acho tão novo para a MLS. Houve grandes melhorias na liga. Se for a oportunidade certa, eu estarei aberto.
O meio-campista afirmou que quer voltar a ter minutos em campo, o que não aconteceu nas duas temporadas em que esteve no West Ham, tendo feito oito partidas no Campeonato Inglês em cada época. O atleta revelado no Arsenal também sofreu com muitas lesões na carreira que prejudicaram seu desenvolvimento dentro de campo.

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