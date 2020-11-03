Willyan Barbosa avalia temporada no Gwangju, daCoreia do Sul, e mira novos desafios na carreira

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Em sua segunda temporada defendendo as cores do Gwangju, da Coreia do Sul, o atacante Willyan Barbosa avalia de forma positiva seu desempenho em 2020. O brasileiro, que marcou cinco gols e deu quatro assistências em 17 jogos disputados, foi um dos destaques da equipe no ano e ajudou o clube a permanecer na primeira divisão.

- Acredito que essa minha segunda temporada pelo Gwangju foi boa, pois conseguimos um sexto lugar na tabela e deixamos o clube na primeira divisão, que era o nosso principal objetivo. Poderia ter sido melhor, ainda mais que joguei menos partidas comparada à temporada passada, porém, de qualquer maneira, foi bem positivo - afirmou Willyan Barbosa.

Com passagens por clubes europeus como Torino, da Itália, Vitória Setúbal, de Portugal, e Panetolikos, da Grécia, Willyan Barbosa busca novos desafios para sua carreira na próxima temporada. Depois de dois anos em solo sul-coreano, o atacante brasileiro deixou em aberto seu futuro para 2021.