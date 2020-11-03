Willyan Barbosa avalia temporada no Gwangju, daCoreia do Sul, e mira novos desafios na carreira

Em sua segunda temporada defendendo as cores do Gwangju, da Coreia do Sul, o atacante Willyan Barbosa avalia de forma positiva seu desempenho em 2020. O brasileiro, que marcou cinco gols e deu quatro assistências em 17 jogos disputados, foi um dos destaques da equipe no ano e ajudou o clube a permanecer na primeira divisão.
- Acredito que essa minha segunda temporada pelo Gwangju foi boa, pois conseguimos um sexto lugar na tabela e deixamos o clube na primeira divisão, que era o nosso principal objetivo. Poderia ter sido melhor, ainda mais que joguei menos partidas comparada à temporada passada, porém, de qualquer maneira, foi bem positivo - afirmou Willyan Barbosa.
Com passagens por clubes europeus como Torino, da Itália, Vitória Setúbal, de Portugal, e Panetolikos, da Grécia, Willyan Barbosa busca novos desafios para sua carreira na próxima temporada. Depois de dois anos em solo sul-coreano, o atacante brasileiro deixou em aberto seu futuro para 2021.
- No próximo ano quero um desafio novo para minha carreira. Já estou há dois anos no Gwangju e meu contrato encerra agora no final de 2020. Ainda não sei o que pode acontecer, mas o que eu tinha que fazer pelo clube já fiz e preciso de outros desafios na minha vida - revelou Willyan.