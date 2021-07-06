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Willians Santana quer o Confiança buscando recuperação na temporada

Meia quer equipe focada em fazer bons jogos e conseguir os resultados...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 15:44
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer um grande ano- Estamos fazendo bons jogos, buscando essa evolução e melhorando no dia a dia. Temos que manter uma intensidade agora para chegarmos aos nossos objetivos neste segundo semestre. A equipe está muito focada nisso.
Segundo Santana, individualmente tem sido um grande ano.- Estou trabalhando para ajudar o Confiança nesta temporada. Tenho lutado para melhorar meu rendimento em campo nos treinos e jogos para fazer um grande segundo semestre com todos aqui - analisou o meio-campista.

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