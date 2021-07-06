Willians Santana quer o Confiança buscando recuperação na temporada

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer um grande ano- Estamos fazendo bons jogos, buscando essa evolução e melhorando no dia a dia. Temos que manter uma intensidade agora para chegarmos aos nossos objetivos neste segundo semestre. A equipe está muito focada nisso.