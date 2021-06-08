Willians Santana quer equipe do Confiança crescendo de rendimento na temporada

Com bom rendimento vestindo a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada em evoluir ainda mais na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021 e dedicação não falta.- Vamos lutar muito para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Vamos batalhar para crescermos nas partidas que virão.