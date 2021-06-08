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Willians Santana quer equipe do Confiança crescendo de rendimento na temporada

Meio campista destacou que quer seguir melhorando com a camisa do Confiança...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:44

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:44

Crédito: Divulgação / Confiança
Com bom rendimento vestindo a camisa do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada em evoluir ainda mais na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021 e dedicação não falta.- Vamos lutar muito para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Vamos batalhar para crescermos nas partidas que virão.
Segundo Santana, sua fase tem sido muito positiva no clube e sabe que precisa melhorar as suas estatísticas dentro do clube para retribuir tudo que recebeu.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Confiança. Tenho trabalhado muito para melhorar meus números no clube.

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